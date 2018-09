Artisten GRANT gick för knock igen

Caroline Cederlöf från Nynäshamn är glödhet i musikvärlden just nu. Som artist kallar hon sig GRANT och på Musikplatsen knockades många i publiken av hennes kraftfulla uttryck.

Under den direktsända spelningen gjorde GRANT låtar som Catcher In The Rye, Wicked och Waterline. Mellan låtarna berättade hon om sina stora inspirationskällor Billie Holiday och Ella Fitzgerald - och om varför hon går under artistnamnet GRANT.

Mer Musikplats Stockholm