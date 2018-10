17-åring till sjukhus efter skjutning i Huddinge

Flera personer slog larm till polisen om att de hört skottlossning i Flemingsbergs centrum vid klockan 21.30 på måndagen.



- Vi skickade flera patruller men initialt hittade vi ingen målsägare eller brottsplats, säger Lars Alvarsjö, stationsbefäl vid Polisen Stockholm Syd.

Pojken, som enligt polisen är 17 år, tog sig själv till sjukhuset för vård.

- Det är inte livshotande skador och vi har kunnat höra målsägande under natten, säger Lars Alvarsjö, som i övrigt inte vill gå in på vad som framkommit i dessa samtal.



Det är än så länge oklart om det var 17-åringen som var måltavlan eftersom flera personer befann sig på platsen under skottlossningen.



- Vi har inte klarlagt motiv eller vilka som har varit på platsen men tekniker har jobbat under natten och polisen har en större utredningsresurs som jobbar med det här, säger Lars Alvarsjö.

Polisen utreder brottet som synnerligen grov misshandel, alternativt försök till mord.

Ingen är misstänkt i nuläget.