Shirin till Musikplats Stockholm: "Ska upplevas live"

Som mellanakt i Melodifestivalen i fjol gjorde Shirin en bejublad tolkning av If I Were Sorry som Frans vann Mellon med 2016.

Det numret blev startskottet för den satsning som under 2018 tagit rejäl fart för Shirin med egna låtar som Almost Lover, Love Like Chemicals och Together We Are Weak.

Musikaliskt inspireras Shirin mycket av artister som Amy Winehouse och Michael Jackson. Och nu kommer hon till Musikplats Stockholm för gig.

– Musik ska upplevas live, sade Shirin för en tid sedan i ett pressmeddelande och nu har alltså Stockholmspubliken möjlighet att höra henne i en direktsänd spelning.

Konserten med Shirin äger rum fredag 12 oktober. Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever spelningen på plats i Radiohuset.

