Över 620 000 kronor till Världens barn 2018

Under två veckor har P4 Stockholm ordnat flera evenemang för att samla in pengar till Världens barn. Här ser du hur mycket pengar som samlades in vid varje enskilt evenemang.

Kvällsloppet på Stadion:

27 872 kronor

Prästostförsäljning i Södertälje:

24 163 kronor

Fickparkerings-SM:

22 011 kronor

Eddie Oliva på turné:

1 613 kronor

Frivilligt inträde på Musikplats med Eagle Eye Cherry:

1 649 kronor

Förutom evenemangen har vi också haft flera budgivningar.

Ett galapaket med bland annat biljetter till Benjamin Ingrosso och Felix Sandmans konsert gick för slutbudet 7 400 kr.

Budgivningen om två biljetter till Niklas Strömstedts julshow och chansen att träffa Strömstedt backstage innan eller efter föreställningen slutade på 15 500 kr.

Den tredje budgivningen handlade om två biljetter till Stockholm marathon, som gick för 2030 kronor.

Några har också valt att sms:a in sina bidrag, totalt gav de: 1 395 kronor.

Totalsumma vid 17.30 på fredagen: 622 152 kronor och 50 öre.

Men - än är hoppet inte helt ute för dig som vill bidra till Världens barn. Hur du gör det hittar du här, du har fram till söndag på dig.