Swedish House Mafia gör spelning i Stockholm

Swedish House Mafia splittrades 2013 men återförenades på festivalen Ultra i Miami i mars i år. Sedan dess har medlemmarna såväl på scen som i intervjuer hintat om såväl ny musik som fler spelningar.

Nu avslöjar trion att det blir en arenakonsert på hemmaplan 2019.

– Vi återförenas, det är därför vi sitter här i dag. Och vi börjar med Stockholm, vi tycker att Stockholm känns viktigt, säger Steve Angello när Swedish House Mafia möter pressen på Berns i Stockholm.

Swedish House Mafia bildades 2008 och fick en stor internationell hit med sin debutsingel "One (Your name)" som kom 2010.