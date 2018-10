Swedish House Mafia spelar i Stockholm

Swedish House Mafia splittrades 2013 men återförenades på festivalen Ultra i Miami i mars i år. Sedan dess har medlemmarna såväl på scen som i intervjuer hintat om såväl ny musik som fler spelningar.

Nu avslöjar trion att det blir en arenakonsert på hemmaplan 2019.

– Vi återförenas, det är därför vi sitter här i dag. Och vi börjar med Stockholm, vi tycker att Stockholm känns viktigt, säger Steve Angello när Swedish House Mafia möter pressen på Berns i Stockholm.

Swedish House Mafia bildades 2008 och fick en stor internationell hit med sin debutsingel "One (Your name)" som kom 2010. Både ”Save the world” från 2012 och ”Don’t you worry child” som släpptes året därpå Grammynominerades i kategorin för bästa dansinspelning.

Det blev ingen Grammy men väl en rad andra priser – 2011 fick de ta emot svenska Musikexportpriset, 2012 och 2013 prisades de på Grammisgalan och P3 Guld utsåg dem till vinnare i kategorin Årets dans på galan 2013. De har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" (2012).