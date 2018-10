Peter Jöback på väg mot Musikplatsen

När Peter Jöback firar 25 år sedan släppet av första soloplattan - med att släppa ett nytt popalbum - knyts säcken ihop med ett besök hos Fredrik Eliasson, programledare för Musikplats Stockholm. Det var i hans program Peter Jöback gjorde en av de allra första intervjuerna i samband med albumdebuten 1993. Sedan dess har Jöbacks populäritet vuxit sig allt större - inte minst på senare år genom en rad succéer internationellt.

Parallellt med stora musikalroller har Peter Jöback hela tiden återvänt till popmusiken, som också vävs in tydligt i hans show Med Hjärtat Som Insats som just nu spelas på Cirkus i Stockholm. Och mitt under pågående show är Jöback nu aktuell med nya popalbumet Humanology. På Musikplatsen gör han några av låtarna från plattan live i direktsändning.

– Jag ser jättemycket fram emot att spela live på Musikplats. Det är elva år sedan jag släppte en studioplatta och nu längtar jag efter att få presentera det jag gjort, säger Peter Jöback inför spelningen.

Konserten med Peter Jöback äger rum fredag 2 november. I vår Konsertkalender kan du läsa mer om hur du upplever spelningen på plats i vår musikstudio.

