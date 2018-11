Peter Jöback glänste på Musikplatsen

Peter Jöback drog mycket folk till sin lunchkonsert på Musikplatsen - Radiohusets entré fylldes till bredden med förväntansfulla fans som ville vara med om hans första gig utanför Cirkus med de nya poplåtarna.

– Så kul! Det här kändes verkligen så himla bra, jublade Peter Jöback bakom kulisserna efter sändningens slut.

Peter Jöback var i toppform och glänste på scenen under den halvtimmeslånga spelningen. Låtar som The Mask, Shape Of You och Call Me By Your Name från nya albumet rev ner stora applåder och giget gav mersmak.

– Vi kände idag när vi spelade att vi måste ut på turné med det här, bara bandet och jag. Så vi hoppas få till något till våren, sade han.

Peter Jöback är aktuell med föreställningen Med Hjärtat Som Insats på Cirkus i Stockholm och med nya popalbumet Humanology.

