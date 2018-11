Succé för Djurgårdens landslagsdebutanter

Tjeckien stod för motståndet när Karjala Cup inleddes för Sveriges del under torsdagskvällen. Hela tio debutanter fanns med i den svenska truppen och två av dessa var Djurgårdsspelarna Jakob Lilja och Jonathan Davidsson som både stod för varsitt mål.



21-årige Jonathan Davidsson gjorde dessutom 3-1-målet i den andra perioden som sedan skulle visa sig vara matchavgörande.



Jacob Josefsson och Daniel Brodin från Djurgårdens IF är också med i truppen under Karjala Cup.

På lördag fortsätter turneringen mot för den svenska truppen då tre kronor ställs mot Ryssland.