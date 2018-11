Kennelhosta värre än vanligt

Kennelhosta, som egentligen är ett samlingsnamn på flera olika virus eller bakterier, kan blossa upp när som helst på året. Men just nu är den värre än på många år i främst Stockholmsområdet.

– Jag har jobbat här i över elva år och jag nog aldrig varit med om att vi haft så här många samtal angående just kennelhosta. Att det varit så samlat, väldigt många på en gång, säger Yen Dahlgren.

Kennelhosta gör att hunden får hostattacker, som låter lite som att de satt något i halsen och kan leda till att de börjat kräkas. I vissa fall kan hunden få feber och lunginflammation.



Det är via direktkontakt, eller om hundar delar på till exempel matskålar som det smittar, men det kan inte drabba andra djur eller människor.



Det är ofta i samband med utställningar eller andra tillfällen då många hundar träffas, till exempel i lekparker eller på hunddagis som smittan sprids.



– Vi har jättemånga som är hemma och är sjuka, säger Josefine Malmström är vice platschef på Danderyds hunddagis.



Hon berättar att sjuka hundar direkt blir ivägskickade och får sitta i ett sjukrum i väntan på att bli hämtade.



– Vi diskar skålarna extra noga nu när det är kennelhostatider. Vi byter plädar och är noga med att hundarna bara går med sina rumskompisar, så det inte spridas vidare till rummet. Ja, sådana saker.



Det finns inga siffror kring hur många hundar som drabbas av kennelhosta. Om det inte påverkar hundens allmäntillstånd, alltså att den fortsätter äta och vara som vanligt, är ordinationen vila och de kommer inte vill någon veterinär. Men i Stockholmsområdet har man märkt att smittan i år verkar vara mer utbredd än det varit på flera år, och att den är mer allvarlig, säger Yen Dahlgren.



– Den sortens virus som verkar florera nu har slagit ut hundarna lite hårdare än vad det gjort förr om åren. De brukar normalt inte bli allmänpåverkade. Nu under hösten har vi fått in några fall där de har blivit riktigt tagna och sjuka.



Det går att vaccinera hunden mot några av de virus och bakterier som ingång i Kennelhosta, och på hunddagis är det ofta ett krav för att få gå där. Men det är ingen garanti mot att hunden ändå kan drabbas.



Problemet är som störst just nu i Stockholmsområdet, men även i norra Värmland och mellersta Uppland har det märkts av en ökning. I de flesta andra orter är nivån normal. I Halland är det i stället ovanligt lite kennelhosta.



Även om det kan bli riktigt jobbigt för hunden är det ofta en ofarlig sjukdom för hunden, säger veterinär Johan Rosberg Thorell.



– De får hosta, men det är ofta snabbt övergående den värsta fasen och sedan blir de bättre igen. Men det finns också risk att de får sekundära infektioner med lunginflammation och mår dåligt. Men den okomplicerade kennelhostan är tämligen ofarlig.