Passion i kärleksdrama och förlorad magi i Potter-spinoff

I franska Sink or Swim möter vi några män som är tilltufsade av livet, ensamma med sina tillkortakommanden. Det manliga konstsimlaget möts i simhallen och tränas av en kvinna som brottas med sitt gamla liv och försöken att hålla sig borta från spriten. Sink or swim är i sina bästa stunder berörande och fint berättad, i sina sämsta inte särskilt trovärdig.

Mitt betyg till Sink or Swim blir en trea.

Änkorna som köper var sitt vapen hittar vi i filmen Widows. Deras män har håvit in pengar via rån, men männen dödas i strid med polisen. Kvinnorna blandas in när en höjdare i den kriminella världen kräver tillbaka pengar som deras män stulit.

De beslutar sig då för att ta vid där männen slutade, och fixa fem miljoner dollar i en stöt. Det är thrilleraktigt spännande och det får ta tid.

Filmen hackas inte sönder av ständigt malande action. Tyvärr sker några lite väl tvära kast i filmen som drar ner historien. Men det är en stunds okej crime. Mitt betyg blir en trea till Widows.



Cold War är gjord av regissören till den kritikerhyllade och Oscarsvinnande filmen Ida. Här följer vi ett omaka par, Andra världskriget är slut och de lever i det kommunistiska östra Europa där allt konstnärligt ska gynna staten.

De kommer i kläm i det övervakande, styrda samhället och både älskar och tynar från varann.

Fotot i filmen är värt biobiljetten bara det. Historien är visserligen bra men inte överraskande. Slutbetyget blir en fyra till Cold War.

Boy Erased handlar om nittonårige Jared som tvingas gå ett program där han ska botas från sin homosexualitet. Vi är i USA och Jareds far är pastor och homosexualitet är en synd. Boy Erased bygger på verkligheten, en bok som skrivs om de många gånger tyranniska och hårda metoder som tillämpas i "avprogrammeringskurserna".

Jared är en både osäker och tänkande 19-åring och filmen berör, får en upprörd. Nicole Kidman, mamman, har växt som skådespelare med de senaste insatserna. Russel Crowe spelar pappan, en mild men oförstående far. Jag ger en fyra i betyg till Boy Erased.

Jag tycker Harry Potter-filmerna och böckerna är något alldeles extra. De lyckades kombinera igenkännbar uppväxtskildring med äventyrlig fantasy.

Men i Fantastiska Vidunder: Grindelwalds brott försöker de nu krama ur det mesta ur den tunna boken. Filmerna utspelar sig 70 år innan Harry Potter klev in på Hogwarts och huvudpersonen Newt Scamander är inte alls lika fascinerande som den unge Harry Potter.

Newt, som spelas av Eddie Redmayne, känns allmänt folkskygg, han trivs bäst med sina fantastiska vidunder och hela andra filmen liknar mest ett nördigt Marvel-äventyr i en trollkarlsvärld.

Det blir blixtrande action och någonstans har hela magin gått förlorad. Filmens behållning är Johnny Depp som den onde Grindelwald. Mitt betyg? En tvåa.