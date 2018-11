Lisa Ekdahls livepremiär på Musikplatsen

– Det är ett uruppförande! Så jag känner mig jätteglad och spänd, säger Lisa Ekdahl under spelningen.

Lisa Ekdahl är aktuell med albumet More Of The Good där hon återvänder till sin bossajazziga sida som artist med låttexter på engelska. Men under 2019 tänker hon väva ihop jazzen med den svenskspråkiga vispop hon slog igenom med 1994. Läs mer om hennes plan här.

