Lisa Ekdahl väver ihop sina stilar - tar hjälp av lyckohjul

Lisa Ekdahl slog igenom stort 1994 med låten Vem Vet? Nästa år firar hon jubileet med stor vårturné och planen är att spela hela debutalbumet och varva de gamla låtarna med nya från plattan More Of The Good som släpptes i början på november. Och tanken är att den nya musiken vävs in i showen med hjälp av ett lyckohjul som snurras.

– På lyckohjulet står alla nya låtar och så slumpas de in, säger Lisa Ekdahl med ett leende.

Turnén har premiär i Norrköping 4 april och når Stockholm (Cirkus) den 5 maj.

