Omröstning: Vilken är Årets låt i Musikplats Stockholm?

Vilken är Din favorit?

Petter & Madi Banja – Toppen Av Ett Berg

Lamix – Ankare

Hurula - Varje Ensam Natt

Little Jinder & Lykke Li - Hålla Handen

Darin – Astronaut

Veronica Maggio - 20 Questions

First Aid Kit – Fireworks

Janice - You Only Say You Love Me In The Dark

Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Andreas Weise - Crazy

Dahlgren, Bergman & Linnros - Jag Vill Ju Bara Vara Fri

Seinabo Sey - I Owe You Nothing

Felix Sandman – Every Single Day

Tove Styrke – Changed My Mind

Margeret – In My Cabana

Nano - Love Harder

Vargas & Lagola – Roads

John Lundvik – My Turn

Hov1 – Heartbreaker

Anna Bergendahl – Vice

Tomas Andersson Wij – Hej På Dig Döden

Lova – You Me And The Silence

Moving To Canada - Stardust Invasion

Lykke Li - Deep End

Sannex – Heartaches & Highways

Poo Bear feat. Zara Larsson - Either

Rhys – No Vacancy

Lykke Li – Deep End

Junior Brielle – Forever & Ever

Ulf Lundell – Shortsland

Janice feat. Ji Nilsson - Två Av Oss

Sandro Cavazza – High With Somebody

Gyllene Tider feat. Linnea Henriksson - Bäst När Det Gäller

Shirin - Almost Lover

Hov1 – Hon Dansar Vidare I Livet

Emilia Mitiku – Why Is He So Mean?

Molly Sandén – Större

Menke – Moln

Jubel & Neimy - Danicing In The Moonlight

Arvid Nero – Bored With Clay

Benjamin Ingrosso – I Would’nt Know

GRANT – Catcher In The Rye

Eagle-Eye Cherry – Streets Of You

Peter LeMarc - Alla Jävlars Dag

Sabina Ddumba – Small World

Sara Zacharias – Solsken I Mig

Hov1 – Auf Wiedersehen

Robyn – Missing U

Markus Krunegård & Miriam Bryant - O A O A E...

Seinabo Sey - Good In You

Felix Sandman – Part Of Me

Magnus Carlson – Hårt Regn

NONONO – Dancing

Junior Brielle – VM94

Danny Saucedo & Linda Pira – Undantag

Benjamin Ingrosso & Felix Sandman – Tror Du Att Han Bryr Sig

Petter, Thomas Rusiak, PeeWee & Eye-N-I - Faller Av

Peter Jöback – Shape Of You

Jasmine Kara – Smile

Love Antell – Tänker På Pengar

Titiyo - Som Ingenting

Lisa Ekdahl & Ibrahim Maalouf – I Know You Love Me

VCATION – Lay Low

The Lovers Of Valdaro – Lost Forever

Say Lou Lou – Golden Child

Peter Kvint – Seasons In You

Louise Hoffsten - Love Sick

Molly Sandén – Kär I Kärleken

Vargas & Lagola – Selfish

First Aid Kit - Tender Offerings

Cherrie – Samma Flagga

Benjamin Ingrosso – Behave

Robyn - Honey

Smith & Thell – Forgive Me Friend

Desmond Foster – Friday Night

Little Jinder feat. First Aid Kit - Goldwing

Cazzi Opeia - Rich

Zara Larsson - Ruin My Life

Darin - Identitetslös

Carola – Let It In

Oscar Zia - Din

Léon – Falling

Eric Saade – Så Jävla Fel

Nano – Love Is The Reason

Carolina Wallin Pérez – Synd Om Dig

Icona Pop – Rhythm In My Blood

Lisa Ekdahl & Ane Brun - Sweet Feeling Of Freedom

Sandro Cavazza & Lou Elliotte – Used To

Andreas Wijk – Numb

Tomas Andersson Wij - Just Idag Känns Du Nära (Saras Sång)

Little Dragon - Timothy

Ida Wiklund - Tid Att Leva