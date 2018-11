Sandro Cavazza aktuell med ny musik

Sandro Cavazza är aktuell med nya singeln Used To - en duett med debutanten Lou Elliotte. Hans sångröst är minst sagt bekant för många. Senaste året har Sandro hörts mycket i Avicii-låten Without You som släpptes 2017, i vissel-hitten High With Somebodey och nu senast i Kygos Happy Now.

– Det är fantastiskt, men lite galet. Att folk lyssnar på en låt flera hundra miljoner gånger. Man kan inte fatta en sån grej, säger han.

I Musikplats Stockholm berättar Sandro Cavazza om nya musiken och samarbetet med Avicii.

Mer Musikplats Stockholm