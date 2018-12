Glenn Close glänser som författarfru i The Wife

Den svenske filmregissören Björn Runge sade för några år sedan att han skulle sluta göra film.

Men så fick han ett erbjudande att göra en internationell film med Glenn Close i huvudrollen. Den skulle handla om en Nobelpristagare som inte riktigt är den han utger sig för att vara.

Och än mer skulle filmen handla om hans fru som under alla år fått verka i bakgrunden. Glenn Close och Björn Runge tog en brunch tillsammans i New York, upptäckte att de gillade varandras idéer och nu har The Wife premiär.

Och det är ett kammarspel i mycket, det är tätt skådespel helt utan överdrifter men med briljans som fått många att nämna Glenn Close som en Oscarskandidat för sin roll.

Något som också filmbolaget jobbar hårt för. Och det här är i mina ögon en av årets tio, tolv bästa filmer.

Jag ger en stark fyra i betyg till The Wife.



Det har kommit flera filmer på bio om afroamerikanernas situation i USA, utsattheten i områden med polisbrutalitet och våld.

En av de bästa är Blindspotting.

Det är en sådan film som är helt rätt just nu, den blandar komik med drama och kopplar till händelserna när polis skjutit svarta i USA. Det är inget traditionellt uppbyggt drama, mer en personlig film där vi slår följe med huvudpersonerna.

Vi möter deras vardag, deras drömmar och motgångar. En film som innehåller en scen i början där en svart kille skjuts ihjäl när han flyr från en polis. Mitt betyg till Blindspotting blir en fyra.



Operation Ragnarök är en film där ganska mycket förblir oklart. En ubåt stävar mot Sverige från USA, ombord finns ett virus i ampuller.

Någon ser till så att innehållet läcker ut på båten och plötsligt har vi en båtlast zombies på väg till Sverige och Landskrona. Eller zombies.

En del går knyckigt och ser ut som om någon ätit upp halva deras ansikte, en del smittade ser ut som om de bara gått ner på Seven eleven för att köpa en korv.

Varför några militärer på högkvarteret vill att Landskrona ska drabbas av viruset får vi inget svar på, och allt verkar ganska mycket som ett lajvande utan riktning. Jag ger en etta i betyg till Operation Ragnarök.



Mortal Engines är fantasy, men inte speciellt fantasirik. Långt in i framtiden så lever människorna i städer som rör sig över kontinenterna.

Lite som jätteversioner av det animerade Levande slottet, fast mörkare och mer gammaltekniskt överproppade. En dag gör London, på larvfötter modell enorma, en framstöt mot mindre rörliga byar i Europa och tar fångar.

Men en rebellrörelse sticker upp och det blir en lååång strid. Ja, det känns som det är det enda filmen innehåller. Med snygga unga skådespelare i huvudrollerna som ska få våra hjärtan att pumpa lite extra, resten som stryker med i alla våldsamheter ser mer ut som Dickensfigurer trots att vi befinner oss ungefär 200 år framåt i tiden.

En tvåa i betyg blir det till Mortal Engines.

