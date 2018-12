Trump har signerat Södertäljeorganisations avtal

Den amerikanska kongressen antog för två veckor sedan resolutionen “The Iraq and Syria Genocide Relief and Accountability Act of 2018”. Under två års tid har den ideella organisationen A demand for action kämpat med att få förslaget till Donald Trumps skrivbord.

A demand for action, även kallad ADFA, är en av flera organisationer men den enda icke-amerikanska organisationen som bidragit till att resolutionen blivit verklighet.

– Herregud, det har hänt. Det är så otroligt häftigt, vi har skrivit historia, säger en av grundarna till ADFA, journalisten och Södertäljebon Nuri Kino.

Ett delsyfte är att förhindra och stoppa framtida etniska och religiösa förföljelser i god tid samt ställa ansvariga inför rätta.