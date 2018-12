Julkonsert med Andreas Weise i årets sista Musikplats

När Andreas Weise gav sig in i julmusikens värld för några år sedan var det i den amerikanska Bing Crosby- och Frank Sinatra-traditionen. Med maffiga storbandsproduktioner har Weise släppt en mängd jullåtar - Christmas Dream, Date With Santa, Before Christmas, Busy Santa och nu senast Christmas Peacetime är några exempel.

Fredag 21 december uppträder Andreas Weise live och skapar ordentlig julstämning i Musikplats Stockholms säsongsfinal. Mer information om hur du upplever konserten på plats finns i vår Konsertkalender.

