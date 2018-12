Kommunerna som betalar minst till funktionsnedsatta

Ekerö och Haninge kommun är bland de kommuner i länet som betalar ut minst så kallad habiliteringsersättning, lön till funktionsnedsatta inom daglig verksamhet, om man tittar på grundbeloppet som betalas ut per timme. Det visar en sammanställning P4 Stockholm gjort.

I de två kommunerna betalar man ut fem skattefria kronor per timme, bortsett från det statliga bidraget som kommunerna själva kunde söka under 2018.

– Det är inte en lön utan en stimulanspeng. Det viktigaste är att verksamheten är stimulerande, Kjell Öhrström (M), ordförande i socialnämnden i Ekerö kommun.

Lidingö kommun ger i dag ut en grundersättning på 10 kronor i timmen, och det är bland det högsta i Stockholms Län.

– Vår ambition är att höja det här beloppet till 2019, vi tycker det är viktigt att ha en bra ersättning för de som jobbar hos oss, säger Birgitta Sköld (LP) som är ordförande i omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun.

Om man räknar in statsbidraget som kommunerna hade möjlighet att ansöka om 2018, så skulle Ekerös timersättning landa på mellan 12-13 kronor per timme. Lidingös på 20 kronor per timme.

Ekerö kommun säger också att de ska se över habiliteringsersättningsbeloppet till nästa år.