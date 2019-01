Vattenfall: Snöfall kan försvåra reparationerna

Under måndagskvällen stod drygt 6 000 hushåll utan el i Norrtälje efter stormen Alfridas härjningar, och under tisdagen drar nästa oväder in.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för kraftigt snöfall och friska vindar, under natten till tisdag tros ovädret nå Roslagskusten.

– Det kan försvåra framkomligheten för våra reparatörer och så handlar det om deras säkerhet. Tung blöt snö innebär fler risker, säger Markus Friberg, presschef på Vattenfall Norden.

Finns det någon prognos för när era kunder kan ha strömmen tillbaka? 10 januari har nämnts som ett slutdatum.

– Vissa kan få tillbaka strömmen tidigare än så och andra senare. Men när nu det här väderomslaget kommer så är det klart att det kan påverka.

Aktuell information om strömavbrott: Vattenfall Ellevio Eon