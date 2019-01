Eric Gadd öppnar nya året på Musikplatsen

Efter juluppehållet är det dags för en ny säsong på Musikplatsen - P4 Stockholms program på fredagarna med livekonserter, intervjuer och test av ny musik.

Först ut i år på livescenen är Eric Gadd. Senaste gången han gjorde en hel konsert i Musikplats Stockholm var våren 2013, efter sin medverkan i Melodifestivalen. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna för den populäre artisten - inte minst på senare tid med allt från egna krogshowen Oh My Gadd på Börsen i Stockholm till Så Mycket Bättre på TV4.

– Det är på tiden att Eric Gadd kör ett helt gig igen på Musikplatsen. Och så otroligt skoj att han gör det i säsongspremiären! Han skapar alltid ett bra drag och härlig stämning, säger Fredrik Eliasson som är programledare och producent för Musikplats Stockholm.

Eric Gadd tar med gitarren till scenen i Studio 4 för en avskalad spelning - en form han gillar att framträda i.

– Det blir lite blandat. Några av mina hits och kanske något nytt. Och något från Så Mycket Bättre, säger Eric Gadd inför giget.

Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever spelningen med Eric Gadd på plats. Det är först till kvarn som gäller och gratis inträde.

Mer Musikplats Stockholm