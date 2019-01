Kritiserad skola byter ut rektor

Skolinspektionen, som följt skolan under två års tid, klev nyligen för första gången någonsin i myndighetens historia in och beslutade om statliga åtgärder. Två rådgivare från myndigheten kommer under åtta månader att styra arbetet på skolan, i samarbete med skolledningen.

Det eftersom varken kommunens eller skolans ledningar har lyckats åtgärda de brister som myndigheten hittat. Bland annat handlar det om att elever med behov av särskilt stöd inte fått det på det sätt som behövs och att eleverna uttryckt i intervjuer med Skolinspektionen att de inte känner sig trygga på skolan.

I ett pressmeddelande skriver Botkyrka kommun att skolans ledning, rektor och kommunens grundskolechef kommer att bytas ut. Åtgärderna är en del av ett åtgärdspaket som kommunen beslutat om, för att få bukt med problemen på skolan.