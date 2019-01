Under rubriken "Meningen med livet" tipsar Helena Ahlin, bibliotekarie på Lidingö stadsbibliotek, om tre böcker.

Meningen med livet av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore (för fem år och uppåt)



Slutet av Mats Strandberg (för unga vuxna)



If Cats Disappeared from the World av Genki Kawamura (för vuxna)