Ytterligare misstankar om övergrepp riktas mot barnläkare

På barnsjukhuset Martina i Stockholm ska läkaren ha begått övergrepp mot 20 barn i slutet av 2017 i åldern fyra till elva år.



Flera av barnen har enligt åklagaren dessutom utsatts vid flera tillfällen.

P4 Skaraborg rapporterar att de nya brottsmisstankarna handlar om två åttaåringar och en femåring vars föräldrar sökt vård via den digitala vårdappen Kry under sommaren 2017. Uppkopplade via nätet med läkaren så misstänks han förmå föräldrarna att filma barnens underliv.