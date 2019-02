Quiz: Vad gäller vid korttidsuthyrning?

{ "id": "airbnbquiz", "questions": [ { "id": 1, "header": "Fråga 1 av 4", "title": "Hur många dagar sammanlagt per år får du hyra ut din lägenhet innan det kan jämställas med hotellverksamhet och du blir skyldig att betala moms?", "description": "", "image": { "title": "Hur många dagar sammanlagt per år får du hyra ut din lägenhet innan det kan jämställas med hotellverksamhet och du blir skyldig att betala moms?", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/4d31a793-0b16-4467-bbf1-988969f95fcc.jpg?preset=768x432" }, "answers": [ { "title": "52", "correct": false }, { "title": "112", "correct": true }, { "title": "182", "correct": false } ] }, { "id": 2, "header": "Fråga 2 av 4", "title": "Hur många i landet anmälde till Skatteverket förra året att de hyrt ut sitt boende så mycket att de ska betala moms?", "description": "", "image": { "title": "Hur många i landet anmälde till Skatteverket förra året att de hyrt ut sitt boende så mycket att de ska betala moms?", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/79a6d9fc-628e-4da1-a8e3-f17ea4b9fc8d.jpg?preset=768x432" }, "answers": [ { "title": "Fler än 500", "correct": false }, { "title": "Färre än 200", "correct": false }, { "title": "Färre än 50", "correct": true } ] }, { "id": 3, "header": "Fråga 3 av 4", "title": "Behöver du tillstånd för att hyra ut ett av dina rum i ditt boende via en uthyrningstjänst som Airbnb?", "description": "", "image": { "title": "Behöver du tillstånd för att hyra ut ett av dina rum i ditt boende via en uthyrningstjänst som Airbnb?", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/b26716db-8363-4241-8b8a-9146a20069e8.jpg?preset=768x432" }, "answers": [ { "title": "Nej, inte om det rör sig om ett rum och du bor där samtidigt.", "correct": true }, { "title": "Ja, från Skatteverket.", "correct": false }, { "title": "Ja, från din hyresvärd eller bostadsrättsförening.", "correct": false } ] }, { "id": 4, "header": "Fråga 4 av 4", "title": "Vilken stadsdel i Stockholm hade enligt vår genomgång flest annonser ute om uthyrning på Airbnb, sett till det totala antalet bostäder i stadsdelen?", "description": "", "image": { "title": "Vilken stadsdel i Stockholm hade enligt vår genomgång flest annonser ute om uthyrning på Airbnb, sett till det totala antalet bostäder i stadsdelen?", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/30f292db-bc66-411b-b70d-a8426a8aaf98.jpg?preset=768x432" }, "answers": [ { "title": "Gamla stan", "correct": true }, { "title": "Södermalm", "correct": false }, { "title": "Östermalm", "correct": false } ] } ], "resultTexts": [ { "title": "Ditt resultat: Noll rätt av fyra", "description": "Resultatbeskrivning: Noll rätt! Bäst att du kollar facit så får du lite mer koll på läget. Lyssna gärna mer på <span data-tracker-title=\"airbnbquiz\" data-require=\"/dm/di/libs/google/gatrackermodule.js\"><a href=\"https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=28764\" class=\"dmdi-click-tracker\" data-click-track-title=\"solution-link\">vår granskning!</a></span>", "image": { "title": "Noll rätt!", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/d8d076c7-91d3-4ce3-9abb-2f7fa91958ec.jpg?preset=768x432" } }, { "title": "Ditt resultat: Ett rätt av fyra", "description": "Ett rätt i alla fall! Vill du ha ännu mer koll på läget? Lyssna gärna mer på <span data-tracker-title=\"airbnbquiz\" data-require=\"/dm/di/libs/google/gatrackermodule.js\"><a href=\"https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=28764\" class=\"dmdi-click-tracker\" data-click-track-title=\"solution-link\">vår granskning!</a></span>", "image": { "title": "Ett rätt", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/d8d076c7-91d3-4ce3-9abb-2f7fa91958ec.jpg?preset=768x432" } }, { "title": "Ditt resultat: Två rätt av fyra", "description": "Hälften rätt i alla fall! Vill du ha ännu mer koll på läget? Lyssna gärna mer på <span data-tracker-title=\"airbnbquiz\" data-require=\"/dm/di/libs/google/gatrackermodule.js\"><a href=\"https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=28764\" class=\"dmdi-click-tracker\" data-click-track-title=\"solution-link\">vår granskning!</a></span>", "image": { "title": "Två rätt!", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/d8d076c7-91d3-4ce3-9abb-2f7fa91958ec.jpg?preset=768x432" } }, { "title": "Ditt resultat: Tre rätt av fyra", "description": "Nästan alla rätt! Ganska bra koll på läget alltså! Här kan du lyssna mer på <span data-tracker-title=\"airbnbquiz\" data-require=\"/dm/di/libs/google/gatrackermodule.js\"><a href=\"https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=28764\" class=\"dmdi-click-tracker\" data-click-track-title=\"solution-link\">vår granskning!</a></span>", "image": { "title": "Tre rätt!", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/d8d076c7-91d3-4ce3-9abb-2f7fa91958ec.jpg?preset=768x432" } }, { "title": "Ditt resultat: Fyra rätt av fyra", "description": "Alla rätt! Du har bra koll på läget! Här kan du lyssna mer om du vill på <span data-tracker-title=\"airbnbquiz\" data-require=\"/dm/di/libs/google/gatrackermodule.js\"><a href=\"https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=28764\" class=\"dmdi-click-tracker\" data-click-track-title=\"solution-link\">vår granskning!</a></span>", "image": { "title": "Fyra rätt!", "imageUrl": "//sverigesradio.se/sida/images/103/d8d076c7-91d3-4ce3-9abb-2f7fa91958ec.jpg?preset=768x432" } } ], "solution": { "title": "Här är de rätta svaren", "answers": [ { "image": { "title": "Hur många dagar sammanlagt per år får du hyra ut din lägenhet innan det kan jämställas med hotellverksamhet och du blir skyldig att betala moms?" }, "link": { "title": "112" } }, { "image": { "title": "Hur många i landet anmälde till Skatteverket förra året att de hyrt ut sitt boende så mycket att de ska betala moms?" }, "link": { "title": "Färre än 50." } }, { "image": { "title": "Behöver du tillstånd för att hyra ut ett av dina rum i ditt boende via en uthyrningstjänst som Airbnb?" }, "link": { "title": "Nej, inte om det rör sig om ett rum och du bor där samtidigt." } }, { "image": { "title": "Vilken stadsdel i Stockholm hade enligt vår genomgång flest annonser ute om uthyrning på Airbnb, sett till det totala antalet bostäder i stadsdelen?" }, "link": { "title": "Gamla stan" } } ] } }