Rymdäventyret Aniara är fängslande – men Röjar-Ralf kraschar

För att uppskatta det animerade äventyret Röjar-Ralf kraschar internet ska man nog gilla spel. Röjar-Ralf och hans vänner kommer från den gamla spelvärlden och i filmen lever de på en arkadspelhall och nu när internetspelen knackar på ger de sig ut i den för att hitta en reservdel till ett gammalt spel.

Jag har mycket svårt för det här speedade animerade spel- och internet-äventyret.

Här droppas gamla spelnamn och varumärken på internet och Röjar-Ralfs uppumpade kropp och Vanilja von Sockertopps enerverande adrenalinsötma gör mig mest uttråkad.

Det blir mest blip, poing och schwisch. Betyget från mig till Röjar-Ralf blir en tvåa. Här finns välgjorda miljöer och en del fiffighet men storyn är lättglömd.



I Destroyer går Nicole Kidman all in för att se ut som om hon sovit i en bil det senaste halvåret. Hon spelar en polis i Los Angeles som varit infiltratör och råkat riktigt illa ut. Nu är det hämnd som gäller.

Här finns en historia, men tyvärr fastnar filmen i Nicole Kidmans vilja att spela skrynklig och skitig. Så mycket att man nästan vill skrika: gå och duscha då! Det blir lite för tydligt att hon inte mår bra. Jag ger en tvåa till Destroyer.

Aniara är en svensk science-fiction, en filmad version av Harry Martinssons rymdepos. Här har man inte haft någon storbudget men ändå hittat snygga lösningar för rymdfärjan och färden ut i evigheten.

Bland annat har miljöer från det stora köptemplet Mall of Scandinavia använts. Något filmepos har det inte blivit men en ångestpockande film med stunder som fängslar och stunder som känns mer sökta. Mitt betyg till Aniara blir en trea, för uppfinningsrikedomen.



White boy Rick är en verklighetsbaserad film om tonårskillen Rick som säljer vapen hans farsa fixat till ett svart gäng, som säljer knark. Han börjar sedan hänga med dem, därav titeln White boy Rick. Men FBI fångar in Rick och sätter press på honom att bli informatör.

Matthew McConaughey spelar farsan, en sådan där roll som han gjort till sin numera. Tärd, tuff tillvaro, på gränsen till total misär.

White boy Rick är spännande, hyfsat välspelad och en stunds hur-ska-det-här-gå. Jag ger en stark trea till White boy Rick.

Tre Kvinnor är den iranske filmregissören Jafar Panahis nya film, som också den tillkommit i smyg i landet där han inte får verka. Han spelar sig själv i filmen där han skjutsar skådespelerskan Behnaz Jafari till en liten by där en ung tjej kanske tagit sitt liv. Tjejen har skickat en film via mobilen, där hon med tårar i ögonen berättar att hon inte får bli skådespelare utan tvingats in i ett giftermål.

Nu vill hon ha hjälp av den kända skådespelaren som övergett en filminspelning för att träffa henne. Men lever hon? I slutet av mobilfilmen så tar hon sitt eget liv. Är det på riktigt eller fejk?

Tre Kvinnor är full av symboler, som kan gå en förbi. Den är vardaglig och spännande samtidigt, men definitivt inget publikfrieri. Jag ger Tre Kvinnor fyra i betyg. Men man måste ha tålamod.

Hör fler recensioner på Björns Filmguide