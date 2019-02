Snöovädret – avsnörd järnväg och inställda flyg i hela landet

Trafiken både på land och i luften är svårt drabbad på många håll av det kraftiga snöovädret, som sedan eftermiddagen främst drabbar Norrlands kustområde.

En lång kö av tåg har lett till totalstopp på järnvägen i Gävle, bekräftar SJ för Ekot. Passagerare som evakuerades från ett stillastående fjärrtåg i Uppsala berättar för Ekot att de inte fått någon information.



Arlanda är insnöat och hittills är ett 40-tal avgångar inställda, samt ett stort antal flyg som skulle till flygplatsen. Det ger i sin tur upphov till följdförseningar över landet, uppger Swedavia.

Trafikverket varnar för nedfallna träd när kraftiga snömängder fortsätter att falla över landet. Tusentals är strömlösa i Stockholmsområdet.

- Ta med en varm jacka om du blir stående, säger Katarina Wolffram vid Trafikverket.

Natten har varit väldigt besvärlig i Blekinge där det både blåst och snöat.

- Det har fallit en del träd och varit problem med plankorsningar, där bommar inte fungerat som de ska i snön och blåsten, säger Katarina Wolffram.

Busstrafiken i Uppsalas centrala delar stoppades under flera timmar på morgonen, men kunde dra igång igen strax efter klockan nio.

Liknande situationer rapporteras från Enköping och i stora delar av Stockholm.

Katarina Wolffram varnar för just nedfallna träd som kan göra mindre vägar svårframkomliga.

- Det räcker med ett träd för att det ska bli stopp. Det är alltid en risk med de mindre vägnäten — det är ett säkrare kort att välja större vägar där det plogas.

När det både snöar och blåser kraftigt bör trafikanterna vara beredda på att vägar inte alltid är plogade, säger Katarina Wolffram.

- Speciellt när det blåser kan det driva in snö över vägarna, även om plogbilen var där för tio minuter sedan. Var beredd på att det kan ta längre tid, på att det kan bli stopp i trafiken och ta med en varm jacka om du blir stående.

I främst Stockholmsområdet har det kraftiga snöfallet orsakat strömavbrott på ett flertal platser. Vid 15-tiden var drygt 3 000 abonnenter strömlösa, merparten på Värmdö.

- Just med kraftigt snöfall är det här inte helt ovanligt, tyvärr. Vi är förberedda och har satt in mer personal. Ofta är det kortare avbrott, men tar det tid och börjar bli kallt inomhus kan det vara bra att försöka komma över till någon granne med ström, sade Jess Öllersten på Ellevio under söndagsmorgonen.

- Vi har problem med tung blötsnö som lägger sig på träd och grenar, som sedan lägger sig mot ledningar, sade Vattenfalls presschef Mikael Petrovic Wågmark på förmiddagen.

- Vi har mannat upp extra inför snöfallet och hoppas kunna hålla det under kontroll, men det är svårt att lova något.

Under söndagen väntades de östra delarna av landet få 10—15 centimeter snö.

På måndagen verkar det klarna upp i de södra delarna av landet, men vara fortsatt kallt. Natten mot måndagen väntas bli kylslagen på många håll i landet, enligt Henrik Reimert.

- Vi kommer att få en ganska kall natt mot måndagen. I Svealand kan det bli ner mot minus 15.