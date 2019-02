Efter världssuccén: Vargas & Lagola i stor intervju

Hitmakarna Salem Al Fakir och Vincent Pontare pausade sina egna artistkarriärer för att istället skriva låtar till andra. På senare år har de samarbetat med bland andra Madonna, Katy Perry, Avicii, Galantis, Seinabo Sey och Axwell & Ingrosso.

Uppgifter från deras skivbolag talar om att låtarna de gjort strömmats över tio miljarder gånger.

Fast samtidigt som tunga låtskrivaruppdrag strömmat in har ett behov av att spela in och ge ut sin musik på egen hand vuxit sig allt större. Under namnet Vargas & Lagola släppte Salem och Vincent sin första singel 2017. I fjol följde de upp med låtarna Roads och Selfish.

I Musikplats Stockholm berättar duon i en unik intervju om sin gemensamma resa hittills och om hur den nu fortsätter med Vargas & Lagola.

