Aron, 14, missade prov när bussen ställdes in

Aron Moeld går i åttan och brukar ta buss 617 till skolan. Bara sedan oktober har den busslinjen ställts in minst 99 gånger.

Det har lett till att han både fått ogiltig frånvaro och missat prov.

– Jag hade pluggat hela dagen innan. När jag inte fick göra det här provet så är det ganska dumt känner jag. Det är som att SL påverkar min skolgång, säger Aron Moeld, 14 år.

När du har ett viktigt prov, varför tar du inte en tidigare buss?

– Den tidigare bussen går ungefär 30 minuter tidigare. Det skulle innebära att jag skulle vänta 40 minuter i skolan. Varför ska jag göra det när det finns en buss vid en bra tid men som borde gå, men som bara blir inställd hela tiden, säger Aron Moeld och tillägger att informationen på SL:s app brister.

Men Aron Moeld är inte ensam om att förgäves vänta på bussen.

Under 2018 ställde Arriva, som sköter busstrafiken i norrort (Täby, Vaxholm och Åkersberga), in över 7 200 bussturer i området. Alltså nästan 20 per dag. Det är nästan dubbelt så många jämfört med året innan.

Enligt Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund beror det mycket på hur SL:s avtal för norrort är utformat.

Arriva sköter också Roslagsbanan och när den är inställd säger avtalet att ersättningstrafiken ska prioriteras.

– Det kombinerat med att vi har haft en brist på verkstadspersonal gör att vi inte har kunnat jobba med det förebyggande underhållet. Det har gjort att vi haft brist på bussar, säger Christer Ekelund.