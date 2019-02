Robin Stjernberg lyser på Musikplats: "Är som att börja på nytt!"

Robin Stjernberg kom från en låtskrivarresa i USA när han på fredagen landade på Musikplatsens livescen. I Nashville har han skapat musik, både till sig själv och andra artister - till exempel Jill Johnson som han skrivit ihop med. Hennes nya singel Is It Hard Being A Man, som vann Musikplatsens låttest när den släpptes, är ett av deras gemensamma alster.

– Det har blivit några riktigt coola låtar. Vi kommer från olika bakgrunder och möts musikaliskt, säger Robin Stjernberg i intervjun på scenen.

Genom en mängd samarbeten har Robin Stjernberg fått utlopp för olika sidor i sitt musikskapande och därmed breddat sig som låtskrivare. Det har också lyft låtarna han gjort till sin egen artistkarriär.

– Hundra procent. Kreativ frihet är det bästa som finns, säger han.

Utöver sitt nya låtmaterial från EP:n Under Water bjöd Robin Stjernberg också på sin Mello-vinnarlåt You från 2013 som ett uppskattat extranummer i slutet av musikplatskonserten.

