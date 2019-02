Ariana Grande historisk - stockholmare bakom stjärnans framgångar

Hela prispallen på Billboard Hot 100 tillhör just nu Ariana Grande. Senast det hände var när Beatles lyckades med bedriften på 1960-talet.

Hitten Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored är en av de tre aktuella Ariana Grande-låtarna (tvåa) och bakom den ligger bland andra stockholmaren Ilya Salmanzadeh. Ihop med Max Martin, Savan Kotecha och andra hitmakare på MXM-studion i Los Angeles har Ilya skapat den och ytterligare några av Ariana Grandes mest framgångsrika låtar de senaste fem åren - bland annat Problem, Bang Bang, One Last Time, Side To Side och No Tears Left To Cry.

Övriga Ariana Grande-låtar på Billboard-toppen just nu är 7 Rings (etta) och Thank U, Next (trea).

Musikdokumentärer med Ilya, Max Martin med flera: Arvet efter Cheiron och Musikplats LA.