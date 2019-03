KTH-forskare bakom smart ventil för hållbara drycker

Forskare i Stockholm har utvecklat en ny ventil som gör att man kan släppa ut vätska ur en plastförpackning utan att släppa tillbaka luft. Den kan användas i labb men också i matförpackningar.

Hur systemet fungerar visar forskarna med en prototyp på en förpackning, gjord av en vanlig labb-sprutflaska som ser ut som en pet-flaska med ett sugrör i locket. När man trycker på flaskan kommer vätskan ut genom sugröret och luft släpps in.

För att undvika det har forskarna gjort ett väldigt litet hål längs framme i sugröret och täckt det med ett hård gummiband. När man nu trycker på flaskan släpps väskan ut genom det lilla hålet. Men ingen luft går in för att gummit täcker hålet.

– Det som gör den unik är att den är ganska skalbar, alltså för olika mängder av vätska, berättar Aman Rossum vid KTH i Stockholm.

Tekniken kan användas för att hålla och släppa ut väldigt små mängder vätska i labbet, bara några nanoliter. Det är därför forskarna utvecklade den.

Men den skulle också kunna användas i förpackningar för mat och dryck, kosmetik eller läkemedel. De skulle hålla sig längre för att de inte kommer i kontakt med luft.

– Om du har en teknik som från början ser till att syret inte kommer in då håller den sig som om den inte var öppnad. Och det är där skillnaden är, tycker vi. Istället för att slänga mat eller kemikalier eller något som du inte har använt, så kan vi återanvända det hela tiden, säger Aman Rossum.

Referens: Kazemzadeh et al. "A micro-dispenser for long-term storage and controlled release of liquids". Nature Communications 2019.