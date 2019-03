Isak Danielsons enorma röst - live på Musikplats

Isak Danielson hyllades av många när han var med i tv-programmet X-Factor 2012. Succén följdes upp med skivkontrakt och låtar som Long Live This Love. Men snart började han dra sig undan för att landa i ett eget utryck i musiken.

– Det viktigaste nu är att hitta min grej, sade han i en intervju 2014.

Efter några års tystnad är Isak tillbaka med full kraft. I höstas släpptes ett album och den 29 mars kommer en ny EP - bland annat med senaste singeln Bleed On You och Run To You som han premiärspelade i Musikplats Stockholm.

Den 24 april är Isak Danielson konsertaktuell i Stockholm då han spelar på Vasateatern.

Mer Musikplats Stockholm