Ny stjärna till Musikplats Stockholm

Efter studenten på Rytmus musikgymnasium i Nacka fick Svea Kågemark frågan om att sjunga i en reklamfilm. Väl i studion insåg alla att hennes potential var större än den där reklamfilms-låten. Idag är SVEA ett av Sveriges stora pop-hopp på export.

SVEA släppte sin första singel Don't Mind Me i somras. I januari i år följde hon upp med EP:n This Is och nu kommer SVEA till Musikplats Stockholm för direktsänd spelning den 22 mars.

Läs i vår Konsertkalender om hur du kan uppleva gratisspelningen på plats i Radiohuset, Stockholm.

