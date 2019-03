Lars von Trier provocerar och folk lämnar salongen

Never look away klockar in på drygt tre timmar, men det är ett epos, en berättelse om en pojke som växer upp och blir man, hans familj och de han möter under åren 1937 till 1967.

Han växer upp i de östra delarna av Tyskland och får först uppleva Nazismen, sen kommunismen innan han lämnar landet för de västra delarna strax innan muren byggs.

Han är konstnär och tiden i Tyskland är i socialismens tjänst, i 60-talets väst möter han individualismen, strävan efter att synas. Never look away är både storslagen, och berättade i ett stillsamt tempo. Övergreppen under både nazism och kommunism är starka och sätter spår. Never look away är som en stor roman som man vill läsa klart. Mitt betyg blir en fyra.



Lång är också Lars von Triers The House that Jack Built. En film om en seriemördare. Det är en vidrig, välgjord film. Våldet gör ont, det här är långt ifrån underhållningsvåld, även om en del morbid humor finns där. Von Trier kan konsten att provocera och filmen delar publiken.

På världspremiären i Cannes reste sig många och gick ut i protest, men än fler satt kvar fascinerade över denna djävulusiskt skickliga filmbyggare.



Matt Dillon, 80-talshunken, som då gjorde filmer som Outsiders och Rumble Fish, han spelar den pedantiske seriemördaren och han gör det bra. Vi möter också den nyligen avlidne Bruno Gantz som blir hans ledsagare när han stiger ned i helvetet. Jag ger en fyra till The House that Jack Built, men bered er på svåruthärdliga scener.



Över två timmar är också filmen Alla vet, av den iranske, tvåfaldigt Oscarsbelönade regissören Asghar Farhadi. Här har han fått pengar att göra en internationell film, på spanska, med Penélope Cruz och Javier Bardem i huvudrollerna.

Och det är en film som börjar med ett bröllop, Laura har flygit hem till den spanska uppväxtbyn från Argentina där hon nu bor med man och två barn. Paco, hennes ungdoms kärlek, dyker också upp på den stora, bröllopsfesten. Han, som kommer från enklare uppväxtförhållanden är nu vinodlare.

Under festen så kidnappas Lauras tonårsdotter och familjen krävs på pengar. Pengar som trots den rika fasaden inte finns, och anklagelser, avslöjanden och familjefejder kommer upp till ytan i något som ibland känns sm en enkel deckare, ibland nästan som en såpa. Mitt betyg till Alla vet blir en ljum trea.



Svenskt så, Mia Engberg kommer med en andra film om Paris-gangstern Vincent som lever som torped och chaufför till prostituerade på nätterna. Hon ringer upp honom och berättar att hon planerar en film där han ska leva gangsterfilm på nätterna och ta hand om sin dotter på dagarna. Och deras samtal växer till en film.

En film där åskådaren får tänka sig en del av scenerna, visuell tystnad kallar Mia Engberg det greppet. Så bildmässigt är det här en speciell film, berättarmässigt inte alls svår. Med en spänning i botten. Mitt betyg till Lucky One som filmer heter blir en trea, ibland känns det som poesi ibland provocerande.



Så en film av fransmannen Aduiard som gjort en del pärlor, min favorit är Profeten. Den kanske bästa fängelsefilm jag sett. Nu försöker han göra en Bröderna Cohen, men utan deras dialog-känsla och utan en riktigt bra historia.

Det är en vilda väster som heter The Sister Brothers och de två brorsorna spelas av Joacquin Phoenix, den galna, brutale och John C Reilly, den mer godmodige men en cowboy som är blixtsnabb med puffran. Ja, det käns lite plojigt och mitt betyg till detta komiska western-äventyr blir bara en tvåa.