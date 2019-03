Jill Johnson stortrivs på Musikplatsen

– Tack för att jag fått komma tillbaka, säger Jill Johnson på scen och beskriver känslan på Musikplatsen som varm och intim.

Med en ny EP i bagaget är Jill Johnson på turné för närvarande. I den direktsända musikplatsspelningen gör hon bland annat nya låtar som My Remedy och Is It Hard Being A Man.

