Mycket låga grundvattennivåer i länet

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är under eller mycket under det normala i större delen av landet, skriver DN. I Stockholms län ligger nivåerna mycket under det normala.

Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU, säger till DN att det i östra Svealand finns all anledning att vara vaksam och överväga att åtminstone ha en beredskap för att det kan bli ett problem under våren och sommaren.