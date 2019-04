Reportage: Ahmed, 15, tränar för att glömma Marocko

15-årige Ahmed greppar tag om det beiga repet och drar nedåt. I lurarna spelar DJ ALMI, tricepsen spänns och slappnar av. I kväll är det styrketräning som gäller. Andra dagar tränar Ahmed parkour, kickboxning eller simmar. Varje dag blir det någon slags träning om han inte har prov i skolan.

Gymmet på Eriksdalsbadet i Stockholm är fullt av folk som vill komma i form. Men för Ahmed handlar träningen inte så mycket om att bygga muskler.

– Jag är ledsen mycket och det betyder varför jag kommer hit. Jag kommer hit till simning och tränar varje dag. Det betyder jag glömmer problem i Marocko, säger han.



Ahmed kom till Sverige 2017 efter att ha vuxit upp på gatan i Marocko. Där gick han inte i skolan och han minns inte sina föräldrar, berättar han. I Marocko tränade han också och lärde sig simma i en sjö.

Det var viktigt att bli stark för att orka hänga kvar under den lastbil han skulle klänga sig fast under för att ta sig till Europa, berättar Ahmed samtidigt som han rör sig snabbt mellan gymmets olika maskiner.

– Vad hände Marocko? Jag sov ute. Jag har inte mamma, inte pappa, jag har inte mat. Jag vill gå till Europa.

I dag bor Ahmed hos en fosterfamilj i norra Stockholm, går i skolan, lär sig svenska och skaffar kompisar.

– Jag har familj, jag har rum. Sverige jättebra. Nu är glad mycket. Jag bor Sverige jag är glad.

Hur länge Ahmed kommer vara kvar i Sverige är det ingen som vet.

Han har fått avslag på sin asylansökan. Migrationsverket bedömer att han inte har tillräckliga skyddsskäl. Och i november vann avslagsbeslutet laga kraft. Det betyder att han ska utvisas.

Men Migrationsverket kan inte skicka tillbaka honom eftersom Ahmed inte har papper som visar att han är marockansk medborgare och ingen vuxen som kan ta emot honom.

Eftersom Ahmed fortfarande är under 18 år är det kommunens ansvar att se till att Ahmed har någonstans att bo och går i skolan. Det kommer ändras på 18-årsdagen. Då kommer Ahmed förlora all hjälp och bli papperslös. Just nu vill han inte tänka på det, säger han.