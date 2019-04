Obama bjuder in Järvaveckans grundare Abdirahman

USA:s tidigare president Barack Obama tar alltså inspiration av Järvaveckan, politikerveckan på Järvafältet.

Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman har nämligen bjudits in till ett möte tillsammans med Barack Obama och 300 andra framtida ledare från runtom i Europa.

Mötet äger rum på lördag 6 april i Berlin och anordnas av ex-presidentens stiftelse Obama Foundation.

"Proud, excited, grateful to represent Sweden as 1 of 300 emerging leaders in Europe to meet with President Obama and the Obama Foundation in Berlin", skriver Abdiraman själv i sociala medier.