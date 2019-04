Allsvenska kollen: Kaos efter bortdömt Bajen-mål, 17-årig derbyhjälte och galen ÖFK-seger

Hammarby-Kalmar 1-1 (0-1)

Häftig match på många sätt, rolig att döma. Tråkigt att det blir sådana scener på slutet.

Vid likaläge 1-1 på tilläggstiden trodde Nikola Djurdjic att han hade gjort sitt andra mål för dagen och ett avgörande 2-1-mål.

Men målet dömdes bort offside – ett tveksamt domslut som fick känslorna att koka över fullständigt. Flera Hammarby-spelare konfronterade den assisterande domaren. Allra längst gick avbytaren Vladimir Rodic som efter den inledande kalabaliken gav sig in på plan och jagade och skrek efter domaren, men serben lyckades undvika ett rött kort.

I samband med det kastades det även in föremål på planen från publiken. Efter ett fyra minuter långt uppehåll på grund av stöket kunde till slut matchen återupptas, och det slutade 1-1.

IFK Göteborg-Elfsborg 3-0 (2-0)

Vi har bara oss själva att skylla. Vi är ett mycket bättre lag än dem.

Hemmalaget hann inte få nyförvärvet Lasse Vibe spelklar till mötet med Elfsborg trots att man arbetade in i det sista. Det skulle dock visa sig att man inte behövde den återvändande danske anfallaren – när en 17-årig supertalang i stället tog över huvudrollen.

Benjamin Nygren skarvade fram Patrik Karlsson Lagemyr för 1-0-målet i den 23:e minuten. Blott tre minuter senare blev 17-åringen friställd av Robin Söder och placerade in 2-0-målet.

Elfsborg var aldrig nära att resa sig och Sebastian Ohlsson fastställde slutresultatet i andra halvlek – framspelad av Nygren.

Östersunds FK-Falkenberg 3-2 (1-1)

Det här visar vilken moral vi har i det här laget.

Det spelades en fullständigt galen fotbollsmatch i Östersund. Gästerna tilldömdes straff halvvägs in i första halvlek – en straff som Aly Keita räddade. Tio minuter senare fick Falkenberg ett 1-0-mål bortdömt för en tveksam offside och FFF-spelarna var vansinniga. I anfallet direkt därpå pricksköt Hosam Aiesh in 1-0 för hemmalaget via ribban från 25 meter. Ett drömmål som gjorde gästerna ännu mer irriterade.

Viss kompensation före paus när Charlie Colkett orsakade en ny Falkenberg-straff och Christoffer Carlsson förvaltade för 1-1.

Engelsmannen tog revansch på sig själv kvarten in i andra med en drömträff från distans för 2-1-målet. Men galenskaperna var inte slut där.

Med tio minuter kvar av matchen skulle Noah Sonko Sundberg rensa bollen vid mållinjen efter en tilltrasslad situation – men snubblade in med bollen i eget mål för 2-2.

I slutminuterna blev Thomas Isherwood matchhjälte med vad som till synes var ett inlägg från vänsterkanten, men som seglade hela vägen upp i bortre krysset för 3-2.

Hör intervjuer i spelaren nedan!