20-årig man skjuten av polis i Stockholm

En polispatrull skulle stoppa en bil, när en förare i 20-års åldern, försökte köra på en polisman.



En annan polis på plats avfyrade då sitt tjänstevapen och träffade mannen i låret, säger Mats Almqvuist, vakthavande befäl vid Stockholms polisen till P4 Stockholm.



Mannen är förd till sjukhus under polisvakning och är samtidigt gripen för mordförsök.

Ingen polis skadades vid tillfället.



I bilen fanns ytterligare personer som polisen tagit till förhör.

Varför bilen skulle stoppas vill inte polisen gå in på just nu.



Teknisk undersökning pågår på platsen just nu.



Två ärenden är upprättad efter händelsen, dels utreds mordförsök på polisman och ett annat ärende leds av särskild åklagare för att utreda polisens skjutning.