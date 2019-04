Svenska Akademien har nära 1,7 miljarder kronor

Svenska Akademien i siffror

Svenska Akademiens ekonomi

2018:

Intäkter: 27 867 000 kronor

Resultat: -69 834 000 kronor

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav: 59 059 000 kronor

Beviljade stipendier, priser och anslag: 14 753 000 kronor

Eget kapital: 1 583 126 000 kronor

Eget kapital till marknadsvärde: 1 736 561 000 kronor

Medeltal anställda: 36

2017:

Intäkter. 26 382 000 kronor

Resultat: -52 318 000 kronor

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav: 77 271 000 kronor

Beviljade stipendier, priser och anslag: 12 476 000 kronor

Eget kapital: 1 563 959 000 kronor

Eget kapital till marknadsvärde: 1 838 344 000 kronor

Medeltal anställda: 34

Lön, andra ersättningar och sociala kostnader:

3 961 336 000 kronor (varav 3 333 221 till Sara Danius och 628 115 till Anders Olsson) 2018 – att jämföra med 1 756 970 2017, då enbart Danius var ständig sekreterare.

Pensionskostnader:

6 550 772 kronor (varav 4 626 332 till Sara Danius och 1 924 440 till Anders Olsson) 2018 – att jämföra med 3 058 340 2017, då enbart Danius var ständig sekreterare).

Fakta: Ledamöternas arvoden i urval

Allmänt kommittéarvode: 6 000 kronor per månad

Direktör (ordförande): 11 500 kronor per kvartal

Ordförande i Nobelkommittén: 36 250 kronor per kvartal

Ledamot i Nobelkommittén: 31 250 kronor per kvartal

Ordförande i Språkkommittén: 36 250 kronor per kvartal

Ledamot i Språkkommittén: 31 250 kronor per kvartal

Ordförande i kommittén för den nya litteraturen: 23 750 kronor per kvartal

Ledamot i kommittén för den nya litteraturen: 21 250 kronor per kvartal

Fakta: Det gör Akademien, i urval