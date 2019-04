Djurgården upp i topp efter hemmaseger

Efter att Fredrik Ulvestad nickat in 1-0 för Djurgården på inlägg av Jonathan Ring fem minuter in i andra halvlek var det dags för återvändaren Lasse Vibe att hoppa in och göra comeback för IFK Göteborg.

Det var dock gästernas 17-årige supertalang Benjamin Nygren – målskytt senast – som satte 1-1-kvitteringen med tio minuter kvar av matchen.

Men Ring fortsatte att pricka in farliga bollar i Göteborg straffområde och när inlånade anfallaren Mohamed Buya Turay höll sig på rätt plats i slutminuterna kunde anfallaren pricka in 2-1-målet. I och med segern kliver Djurgården upp i serieledning på målskillnad för Häcken.