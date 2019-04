Lyssnartips: Svenska ikoner om Robert Broberg

Sommaren 2015 gick Robert Broberg ur tiden, han blev 75 år och lämnade efter sig fem barn och en stor låtskatt.

Under åren skiftade Robert Broberg namn och karaktär. Under 60-talet var han ”Robban” med hela svenska folket, sedan blev det Robert Karl Oskar Broberg och efter en mörk period kom han ut som Zero, nollpunkten.

I programmet medverkar även musikerna Uffe Börjesson och Jannes Schaffer, och Louise Broberg, Robert Brobergs storasyster.

Lyssna här: Svenska ikoner om Robert Broberg