Fler får prickfritt genom bilbesiktningen

Av cirka 569 000 utförda besiktningar i Stockholms län förra året underkändes 21 procent.

– Det var anliggande bromsar och så var det ett hjullager. Nej inte hjullager, krängningshämmare var det.



Sammy Gärd prickade inte in någon av de vanligaste bristerna som bilarna i Sörmland ertappas med under kontrollbesiktningen när han senast fick en anmärkning.



Enligt Transportstyrelsen var det oftast problem med halvljuset, följt av problem med positionsljuset och bromsverkan på parkeringsbromsen som resulterad i nedslag under förra året.



Att fler klarar sig prickfritt genom besiktningen gäller inte bara i länet utan även i hela landet, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen.



– Vi har sett en minskning i Sverige sju år i rad, och det är positivt. Om man tittar på de vanligaste felen ser vi att det är en hel del anmärkningar på belysning. Näst vanligast på listan är halvljuset och det är något som är bekymmersamt. Under 2018 hade vi en kvart miljon anmärkningar på halvljuset i Sverige, sett ur det perspektivet är det helt klart ett trafiksäkerhetsproblem.