SAS-piloter går ut i strejk

Strejken bland piloterna på SAS är nu ett faktum. Det är det svenska, danska och norska pilotfacken som har tagit ut sina medlemmar i strejk, sedan de avvisat ett bud från medlarna.

Strejken rör runt 1 500 piloter, nästan alla som arbetar på SAS.

Arbetsgivarsidan tackade ja till budet, som enligt dem innebar löneökningar i nivå med vad resten av arbetsmarknaden har fått på drygt två procent i år.

Förhandlingen har kompliceras av att förhandlingar har pågått parallellt i Sverige, Norge och i Danmark. I Norge har förhandlingarna löpt på hela natten. Där har det diskuteras inte bara löner och villkor utan också mer principiella frågor om vilka regler SAS ska ha för när bolaget kan ta in underentreprenörer. Det har tidorage delvis styrts av ett avtal med piloterna. Det är den förhandlingen som har brutit samman nu under fredagsmorgonen.

SAS har beräknat att strejken drabbar omkring 70 000 resenärer i Sverige under fredagen och ytterligare cirka 100 000 i helgen. 315 avgångar har ställts in hittills och bolaget uppmanar sina kunder att hålla koll på hemsidan om just deras avgång är inställd.