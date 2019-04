John Lundviks pepp inför Eurovision: "Vi har en skitbra låt!"

– Det känns som att jag är svenska landslaget som ska till VM, sade en laddad John Lundvik på Musikplatsens scen om att representera Sverige i Eurovision.

John Lundvik är med som låtskrivare på inte mindre än två låtar i tävlingen i Tel Aviv - han ligger bakom Englands bidrag Bigger Than Us som framförs av Michael Rice och givetvis Too Late For Love, det svenska bidraget som han gör själv. Och John Lundvik håller "Too Late.." som den vassaste låten.

– Vi har en skitbra låt! Jag tror det kommer att gå bra, sade han om sina möjligheter i tävlingen som avgörs lördag 18 maj.

Under konserten gjorde John Lundvik båda låtarna - liksom ett par exklusiva smakprov på ny musik som släpps på hans EP den 10 maj.

Mer Musikplats Stockholm