Pilotstrejken inte nära lösning

Avståndet mellan parterna var under onsdagskvällen, enligt medlaren, fortsatt betydande med ett stort antal olösta knutar om arbetstider och ersättningar.



Strejken går nu in på sitt sjunde dygn och enligt SAS kommer 709 flyg att ställas in under torsdagen vilket berör över 54 000 resenärer.

Totalt har över 3 000 avgångar ställts in sedan strejken inleddes i fredags medan antalet drabbade resenärer överstiger 320 000.



Vid 21-tiden på onsdagkvällen sa medlaren Mats Wilhelm Ruland att förhandlingarna kommer att fortsätta så länge det finns en anda av konstruktivitet.