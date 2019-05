Terrormål i hovrätten – krav på skärpta straff

Åklagaren vill att de som dömdes i tingsrätten ska få skärpta straff, och att ytterligare en man ska dömas för att ha varit inblandad i planerna på ett attentat.

Solna tingsrätt dömde i mars en 46-årig man till sju års fängelse för att ha förberett ett terrorattentat i Sverige.



Enligt domstolen var det bevisat att han skaffat kemikalier i syfte att begå ett dåd i terrorgruppen IS-namn. Han och tre andra dömdes också för terrorfinansiering, eftersom det enligt Solna tingsrätt var bevisat att de skickat pengar till personer i Syrien som var verksamma inom terrorgruppen IS.



När målet nu tas upp i hovrätten vill åklagaren bland annat att ytterligare en person ska dömas för att ha varit delaktig i attentatsplanerna, något han friades från av tingsrätten.



– Jag tror inte att han kommer dömas, han ska inte dömas, det finns inte bevisning som visar på att han planerat något terrorbrott, säger mannens försvarare Robin Söder.



Åklagaren vill också att en person som friades från misstankarna om terrorfinansiering ska dömas – och så vill han att straffen ska skärpas för alla dömda. De tre som dömdes för terrorfinansiering fick fängelse i mellan fyra och sex månader.



Vice chefsåklagare Per Lindqvist vill inte ge någon intervju inför hovrättsförhandlingen, men sa så här när han överklagade domen:



– Man måste ännu tydligare ta hänsyn till den organisation som man tillhandahållit de här pengarna för, det är visserligen inte särskilt stora belopp, men det är ju en organisation som ju är svår att jämföra med någon annan när det gäller brutalitet. Och där tycker jag att de straff som dömts ut för de som finansierat organisationen inte riktigt svarar mot det straffvärde som det borde ha, säger Per Lindqvist.



De åtalade männen har hela tiden nekat till brott. De fyra som dömdes har överklagat domen, och vill frias av hovrätten.

Den man som Robin Söder försvarar friades alltså från misstankar om att ha planerat ett attentat, men dömdes för terrorfinansiering. Han medger att han skickat pengar, men säger att det inte handlar om terrorfinansiering.



– Han har betalat pengar till personer som befunnit sig i ett flyktingläger, och personerna i lägret är kvinnor och barn och det är jag relativt övertygad om att hovrätten kommer komma fram till är straffritt, säger advokat Robin Söder.