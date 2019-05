Syskonduon Strandels i veckans liveshow

Strandels debuterade 2016 med EP:n Chance Of Rain. Deras countryinfluerade pop fick massor av uppmärksamhet och efter turnéer och låtskrivarsessions i USA är syskonen tillbaka med nytt 2019. Senaste singeln Love On Repeat går för fullt i P4 just nu.

Konserten med Strandels direktsänds från Musikplatsens studio i Radiohusets entré, fredag 17 maj klockan 12.30. Det är gratis inträde. I vår Konsertkalender kan du läsa mer om hur du upplever spelningen på plats.

